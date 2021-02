فورد F-150 2021 الجديدة تصل إلى السعودية “صور ومعلومات+السعر”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً، وصلت فورد F-150 2021 الجديدة كلياً للسوق السعودي عند الوكلاء الناغي وتوكيلات الجزيرة للسيارات.

وكما تُظهر الصور، فقد حافظت السيارة على تصميمها الأيقوني مع تحديثات جعلت مظهرها حاداً وعصرياً، كما تستخدم هيكل من الدرجة العسكرية، ومصابيح ليد أمامية رأسية جديدة، وشبك جديد بالكامل، مع غطاء محرك منتفخ من الجوانب، ومصدات مستديرة، وجنوط ألومنيوم 20 بوصة، مع خط ألومنيوم مكتوب عليه اسم الفئة بلاتينيوم ومصابيح ممتدة للجوانب.

في الداخل، حصلت المقصورة على تغييرات كبيرة جعلتها أكثر فخامة، مع مقاعد جلد مدفئة ومبردة، كما يدعم مقعدي السائق والراكب التعديل في 10 وضعيات، مع فتحة سقف بلوحين، وتتوفر شاشة معلومات وترفيه 12 بوصة وعدادات رقمية بشاشة كبيرة.

كما تتوفر تقنيات عديدة بينها كاميرا 360 درجة ومستشعرات وكاميرا رؤية خلفية وعتبات جانبية تنفتح آلياً، مع دعم التشغيل بالبصمة وعن بعد ومثبت سرعة ذكي وتحذير من الاصطدام يدعم الفرملة، ومساعد ركن نشط مع البقاء في المسار.

وبالنسبة للقوة، فتستمد السيارة قوتها من محرك إيكوبوست سعة 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 375 حصان وعزم 470 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، في حين أن صرفية الوقود تبلغ 10.1 كيلومتر لكل لتر في حين تبلغ سعة خزان الوقود 136 لتر.

وفي الختام، نصل إلى الأسعار، حيث تتوفر فئة بلاتينيوم بسعة 293 ألف ريال بالضريبة واللوحات والاستمارة والنقل والتأمين، في حين أن نسخة الستاندرت وباقي الفئات لم يُكشف عن سعرها بعد، ويُذكر أن موديل 2020 الستاندرد السابق يبدأ سعره من 190 ألف ريال بالضريبة.

