تعرف على خطوات بسيطة لإعادة شحن بطارية سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه السائقين أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، أحد هذه المشاكل هو نفاذ بطارية السيارة، وهو ما يصيب السيارة بالشلل التام، لذا نقدم لكم اليوم خطوات بسيطة لإعادة شحن البطارية.

– قم بتحديد مكان القطبين السالب والموجب بالبطارية، وغالباً ما تطرح البطاريات بغطاء مخصص لحماية القطبين.

– ثم قم بتوصيل وصلات الشحن بالبطارية، لكن يجب مراعاة عدم توصيل الشاحن في الكهرباء خلال عملية التوصيل بقطبي البطارية.

– ثم قم بتوصيل وصلة الشاحن الحمراء بقطب البطارية الموجب، ووصلة الشاحن السوداء بقطب البطارية السالب، مع الحرص على إبعاد الشاحن بعيدا عن البطارية قدر الإمكان.

– بعد توصيل وصلات الشاحن بأقطاب البطارية قم بتوصيل التيار الكهربائي بالشاحن.

– بعد التأكد من انتهاء الشحن، قم بإزالة الوصلات من أقطاب البطارية.

الجدير بالذكر، فإنه توجد أنواع متعددة من الشواحن، حيث توجد شواحن تتوقف عن الشحن بشكل تلقائي، في حين توجد أنواع أخرى من الشواحن يجب مراقبة عملها وإزالتها يدوي.