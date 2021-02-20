شروط تحويل تصريح القيادة إلى رخصة دون إجراء الاختبار

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن شروط منح رخصة قيادة لحامل التصريح دون اختبارات.

وتساءل المواطن، قائـلًا: “أنا عندي تصريح ينتهي في يوم 1442/7/9، هل يمكنني إصدار رخصة خصوصي في يوم 1442/7/15 بدون أي رسوم؟”، وأجاب المرور موضحًا أنه يتم منح رخصة قيادة لحامل تصريح القيادة دون إجراء اختبارات، بشرط المراجعة خلال سنة من انتهاء التصريح وإتمام عمر 18 عامًا.

وأضاف المرور أن المادة (٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨ عامًا، فيعطى رخصة قيادة دون اختبار، وتابع: “ويُكتفى بالاختبار السابق كونه طُبّق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة”.