مرسيدس A-Class 2021 تنضم لأسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتفوق يلو بين شركات تأجير السيارات بفضل حرصها الدائم على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، وهو ما دفعها لضم مرسيدس A-Class إلى أسطولها، ونتعرف فيما يلي على مميزات السيدان الألمانية ولماذا عليك تأجيرها يوماً ما لتجربتها والاستمتاع بها.

التصميم

نلاحظ الشبك الأمامي الجديد مع خط أفقي إضافي من الكروم، كما أضافت مرسيدس مصابيح أمامية LED اختيارية جديدة ومصابيح جديدة مماثلة في الخلف كما حظيت السيارة بممتص صدمات أمامى جديد بمآخذ هواء بارزة وتصميم رياضي، مع إعادة تصميم ممتصات الصدمات السفلية بزخرفات واضحة على أنابيب العادم.

بينما في الداخل تحظى مرسيدس A-Class بزخرفات جلدية للأبواب وحواف الجسد العلوية بالإضافات إلى خشب مفتوح المسام ولمسات لونية متنوعة من البني والرمادي والأحمر بالإضافة إلى لمسات كرومية محدودة لتضفي المزيد من الأناقة والفخامة على المقصورة.

التقنية والأمان

تتمتع السيارة بعد هائل من التقنيات المتقدمة التي تبدأ مع نظام MBUX الترفيهي المعلوماتي الذي يستخدم اثنين من الشاشات عالية الوضوح بقياس 7 أو 10.25 بوصة لأجل الحصول على تجربة استخدام غاية في السلاسة والسهولة لكافة أنظمة السيارة، مع دعم الأوامر الصوتية، كما أن النظام يتعلم من تفضيلات السائق بطريقة عرض العدادات على سبيل المثال كي تتلائم مع تفضيلاته، مع دعم دمج الهواتف الذكية بنظام السيارة كي يمكن تصفح جهات الاتصال وحتى إرسال الرسائل عبر أزرار المقود أو الأوامر الصوتية.

كما تأتي السيدان قياسياً مع أنظمة مساعد القيادة من مرسيدس والتي تتضمن مساعد ضبط مسافة الأمان النشط، مساعد التوجيه النشط، مساعد المكابح النشط، مساعد التوجيه، مساعد الرؤية الليلية وأكثر.

المحرك

تعتمد السيدان الأنيقة على محرك 4 سلندر 1.3 لتر بقوة 163 حصان وعزم 250 نيوتن.متر وتسارع 0-100 كم/س خلال 8.1 ثانية مع سرعة قصوى 230 كم/ساعة

هذا ويمكنك طلب مرسيدس A-Class عبر موقع أو تطبيق يلو لتأجير السيارات مع توفر عضويات حصرية وخصومات وصيانة متنقلة لخدمتك على مدار الساعة، بالإضافة إلى خصومات وعروض مميزة لعملاء التأجير طويل الأمد.

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