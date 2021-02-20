موجز ”الخليج 365” للسيارات.. طرازات هوندا وأسماء الشهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

رامبو والشرير والمدمر الكبير، كلها أسماء لسيارات بخلاف الاسم التجاري لها، وجميعها مستوحاة من قدراتها العالية على الطريق.

تمتلك هوندا اليابانية عبر تاريخها مجموعة كبيرة من السيارات المتميزة التي قدمتها للعالم.

في ظل تدهور الحالة الاقتصادية لعشاق السيارات تأثرا بعام كورونا، يبحث الجميع عن الفئات الأولى من السيارات الجديدة ترشيدا للنفقات.

تطرح شركة لينكولن الأمريكية نسختها من الطراز الفاخر "نافيجيتور" نسخة 2021 ليكون ضمن المنافسين في فئة السيارات SUV الفخمة.

يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات التي تم تعزيز قوة محركاتها الحصانية.

