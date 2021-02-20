عروض الشراء النقدي والتقسيط على سيارة نيسان التيما

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض البطل على شراء أو تقسيط سيارات نيسان 2020-2021 لفترة محدودة.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- نيسان ألتيما موديل 2020
مميزات العرض:
– عرض السعر النقدي يبدأ من 75,499 ريال
– عرض عملاء التقسيط:
- سنة تأمين مجاني
- سنتين تقسيط بدون مرابحة
- 3000 ريال باقة عناية السيارة مجانا
- 4 سنوات صيانة مجانية
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
الشروط والأحكام:
- لا يمكن تطبيق أي خصم إضافي على عرض السعر النقدي حيث أنه يشمل السعر بعد الاسترجاع النقدي ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.
- عرض التمويل سنتين بدون مرابحة يخضع لشروط جهة التمويل ومؤسسة النقد السعودي.
- التأمين المجاني يشمل باقة تأمين ضد الغير ويمكن استبداله بقيمة مالية بحد اقصى 1200 ريال.
- باقة العناية تشمل تظليل مجاني وحماية جسم السيارة ولا يمكن استرجاع قيمتها نقداً.
- الصيانة المجانية 4 سنوات أو 50 ألف كم أيهما أقرب.
- يسري العرض حتى نهاية شهر مارس2021.
صورة العرض: