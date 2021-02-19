استقالة الرئيس التنفيذي لشركة هوندا وهذا هو بديله

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيترك الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، تاكاهيرو هاتشيجو، منصبه بالشركة وسيحل محله توشيهيرو ميبي، رئيس قسم البحث والتطوير في شركة صناعة السيارات اليابانية بدءً من أبريل المقبل.

سيبقى هاتشيجو، والذي أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في 2015، في مجلس الإدارة حتى يونيو، على أن يترك الشركة بشكل كامل بعدها، في حين شغل ميبي منصب رئيس قسم البحث والتطوير في الشركة منذ عام 2019، وقد انضم إلى هوندا في عام 1987، حيث ركز ميبي بشكل أساسي على البحث والتطوير، لاسيما تطوير مجموعة نقل الحركة في هوندا، ومنذ عام 2020، كان يشغل أيضاً منصب المدير العام الأول للشركة.

من جانبه، عما هاتشيجو على إصلاحات هيكلية ساعدت الشركة على ترسيخ منتجاتها القائمة، والاستعداد للنمو المستقبلي، وذلك وفقاً لبيان رسمي من هوندا، فبفضل الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، ارتفعت كفاءة تشغيل هوندا، كما وسعت الشركة تعاونها مع جنرال موتورز من أجل التطوير المشترك للسيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية.

وفي الختام، تخطط هوندا بالفعل لأن تُمثل السيارات الكهربائية والهجينة بالقابس ثلثي مبيعاتها عالمياً بحلول 2030، كما ترغب في أن تُصبح أول صانعة سيارات تُنتج كميات كبيرة من السيارات ذاتية القيادة من المستوى الثالث مثل هوندا ليجند 2021 المحدثة.