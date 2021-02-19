19 تقنية ستبهرك في رولزرويس جوست 2021 Rolls-Royce Ghost

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت رولزرويس جوست 2021 الجديدة كلياً بالسعودية عبر وكيل الصانع الفاخر شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، والتي تمتاز بتصميم بسيط يرتقي إلى الكمال حسب وصف الشركة، وهاكم أبرز تقنياتها مرتبة في نقاط كالتالي:

مصابيح أمامية ليد ليزر تضيء مجالاً واسعاً يزيد عن 600 متر

اللوحة الأمامية المضاءة الذي استغرق تطويره عامين كاملين مع أكثر من 850 نجمة في الجناح الداخلي

أبواب ذاتية الغلق ويُمكن فتح الأبواب بمساعدة نظام الطاقة المعززة

نظام صوتي فاخر مع 18 قناة واحدة لكل مكبر صوت ما يولد صوتاً بقوة 1,300 كيلوواط

إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي

أحدث أنظمة الملاحة والترفيه

نظام تنقية البيئة المصغرة الجديد MEPS

تم ترقية تقنية فلترة الهواء لإزالة أدق الجزيئات من البيئة المصغرة داخل السيارة

نظام تعليق الهيكل المستوى بتصميم جديد بالكامل، ما يعزز من تجربة البساط السحري من رولز-رويس

تقنيات السلامة:

نظام تحذير وجود الحيوانات أو المشاة في الليل أو النهار

نظام مساعدة السائق على الانتباه

نظام من أربع كاميرات مع رؤية بانورامية

رؤية شاملة ورؤية علوية

التحكم الفعال في السرعة

نظام التحذير من الاصطدام

نظام التحذير عند الرجوع إلى الخلف

نظام التحذير عند الخروج عن المسار وتغيير المسار

شاشة أمامية بمستوى النظر عالية الدقة بقياس 3X7

ميزة الركن الذاتي

وفي الختام، تستمد رولزرويس جوست 2021 من محرك V12 سعة 6.75 لتر بقوة قدرها 563 حصان، وعزم أقصى يبلغ 850 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، وتتوفر بأسعار تبدأ من مليون و750 ألف ريال بدون الضريبة.