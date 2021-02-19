نصائح هامة تمكنك من اختيار بطارية جديدة مناسبة لسيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يقع كثير من قائدي السيارات في حيرة عند العزم على شراء بطارية جديدة، وذلك لعدم القدرة على تحديد البطارية المناسبة لسياراتهم، حيث أصبحت هناك العديد من أنواع البطاريات في الأسواق، وتعد الفروق بينهم ليست كبيرة، كما أنه لا توجد توصيات بشأن الاسم التجاري المناسب لكل سيارة.

لذلك نقدم لكم اليوم 3 نصائح هامة تمكنكم من اختيار النوع المناسب من البطاريات لسياراتكم، وهي كما يلي:

أولاً نوع البطارية:

يجب التحقق من مقدار القوة الكهربائية التي تحتاجها سيارتك كي يتم تحديد النوع المناسب الذي تحتاجه من البطاريات، وغالباً ما تطرح البطاريات بقوة 12 فولت SLA، أما السيارات العاملة بأداء فائق فإنه تتوفر لها بطاريات من الليثيوم أيون.

ثانياً حجم البطارية:

يجب التأكد أيضاً من أن حجم البطارية الجديدة يناسب السيارة، حيث تتعدد مقاسات البطاريات المتوفرة في الأسواق، وذلك كي تتناسب مع غالبية السيارات، ومنها قياس 24/24F الذي يناسب سيارات هوندا وأكيورا و تويوتا و لكزس و نيسان.

ويوجد قياس آخر هو 35، يتناسب مع موديلات تطرحها تويوتا وهوندا ونيسان وسوبارو، في حين أن قياس البطاريات 48H6، تناسب أكثر مع السيارات الألمانية والأمريكية الصنع، ويمكن تحديد القياس المناسب لبطاريتك بسهولة عبر الرجوع لكتيب السيارة.

ثالثاً عزم المحرك:

يجب معرفة عزم تدوير المحرك الذي توفره البطارية، والذي يكتب على البطارية برموز CA اختصارا لمصطلح cranking amps بمعنى “أمبير التدوير”.

وتتوفر بطاريات مخصصة لتدوير المحرك في درجات البرودة، تحمل رمز CCA، ويتوقف اختيار هذه البطاريات على معدل التيار الكهربائي الذي يضخه، خلال ما يتراوح بين 30 و32 ثانية.

وكلما تمكنت البطاريات من ضخ معدل أعلى من التيار الكهربائي كان ذلك أفضل للسيارة.