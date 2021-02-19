صور.. أبرز 8 محركات سيارات تم تعديلها في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات التي تم تعزيز قوة محركاتها الحصانية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات التي تطرح منها نسخ لعام 2021 بمحركات ذات قوة حصانية تعد الأقوى.

وفي بداية القائمة، جاءت نسخة 2021 من موديل تويوتا GR Supra 3.0 الرياضي، الذي تزيد قوة محركه الحصانية عن 382 حصانا، بعد أن كانت 335.







وضمت القائمة نسخة 2021 من موديل بي إم دبليو M5 CS، الذي تزيد قوة محركه إلى 635 حصانا، بعد أن كانت 617.





وجاءت نسخة 2021 من موديل Porsche 911 GT3، ضمن القائمة، حيث تزيد قوة المحرك عن 500 حصان.





وضمت القائمة نسخة 2021 من موديل مرسيدس AMG GT، الذي تزيد قوة محركه عن 523 حصانا، بعد أن كانت 469.





وجاء من مرسيدس موديل S-Class، الذي تزيد قوة محركه عن 496 حصانا، بعد أن كانت 463.





ومن بورش، جاء ضمن القائمة موديل Panamera Turbo S E-Hybrid، الذي تزيد قوة محركه الحصانية عن 689 حصانا، بعد أن كانت 680.





وضمت القائمة موديل جاجوار F-Type R، الذي تزيد قوة محركه عن 600 حصان، بعد أن كانت 575 حصانا، بنسخته الأحدث التي تطرح لعام 2021 الجاري.

وجاء في ختام القائمة، موديل Charger SRT Hellcat من ماركة دودج الأمريكية، الذي تزيد قوة محركه عن 727 حصانا، بعد أن كانت 717، بنسخته الأحدث التي تطرح لعام 2021 الجاري.





