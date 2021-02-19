نصائح تمكنك من قيادة السيارة لمحطة الوقود حال اقتراب نفاذ الوقود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المشاكل الشائعة التي قد يتعرض لها قائدي السيارات هي قرب نفاذ البنزين في السيارة مع عدم وجود محطة وقود قريبة للتزود منها، الأمر الذي قد يتسبب في توقف السيارة، وهو ما يصيب السائقين بالارتباك والقلق.

لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح تمكنكم من الاستمرار في القيادة حتى الوصول إلى أقرب محطة للتزود بالبنزين، وهي كما يلي.

– الابتعاد قدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي بها مرتفعات

– عدم الضغط على الفرامل بشكل متكرر، وذلك كي لا تضطر الضغط على دواسة البنزين مرة أخرى

– عدم الضغط على دواسة البنزين بقوة، حيث أنه يسبب ضخ بنزين بكميات كبيرة للمحرك

– قم بالقيادة على السرعات المتوسطة، حيث أن القيادة على السرعات العالية تسحب الكثير من البنزين

– إذا شعرت بأن السيارة سرعتها مستقرة، ضع القير على “الحياد”

– غلق مكيف السيارة، لأن المكيف من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين في السيارة

– عند غلق المكيف لا تقم بفتح جميع نوافذ السيارة، كي لا يتسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة بالتأثير على جهد المحرك، مما يسبب زيادة استهلاك البنزين.

– قم بالسير قدر الإمكان بالجانب الأيمن من الطريق، كي تتمكن من التوقف إذا لم تستطع الوصول إلى أقرب محطة للتزود بالبنزين.