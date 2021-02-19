انفينيتي QX80 2021 كل ما تريد معرفته عنها وأسعارها Infiniti

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت انفينيتي QX80 2021 إلى أسواق المملكة العربية السعودية عبر وكيلها الحصري شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، وهي اس يو في فاخرة محدثة تُنافس كلاً من كاديلاك اسكاليد وجيب جراند واجونير، واليوم، سنُطلعك على مواصفاتها ومميزاتها.

المحركات والأداء

تستمد قوتها من خيارين من المحركات، الأول محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع رُباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي مع إعدادات الدفع الرُباعي العالي والدفع الرُباعي المنخفض، حيث تنظم تقنية التحكم المتغاير برفع الصمامات (VVEL) تدفق الهواء في صمام السحب، وتقدم استجابة سلسة، وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

والثاني محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 428 حصان و560 نيوتن.متر من عزم الدوران، بـ 32 صمام، ونظام إدخال حقن البنزين المُباشر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع كُلي ذكي، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 100 لتر.

خارجية السيارة

تتميز بتصميم خارجي فاخر، حيث تُقدم في المملكة بثلاثة فئات، تتمتع جميعها بمظهر جريء وديناميكي، حيث تتوفر الفئة الأساسية سينسوري بمصابيح أمامية ليد مستوحى شكلها من العين البشرية مع ميزة التشغيل والإيقاف التلقائي، ومصابيح ضباب ليد، مع جنوط ألومنيوم مقاس 22 بوصة، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً تأتي بلون الهيكل مع وصلة عكسية، كما تتمتع بالشبك الأمامي بالقوس المزدوج الأكثر طولاً وعرضاً مع إطار من الكروم وحواف جديدة، ومع المصابيح الخلفية الجديدة وقضيب الكروم و المصد الخلفي، ليتميز الباب الخلفي ذي التصميم المتجدد بخطوطه الفاخرة.

أما بالنسبة لفئة بلاك اديشن الأعلى، فستحصل على مرايا خلفية باللون الأسود، وشبك أمامي باللون الأسود، مع واجهة أمامية مطلية بالكروم الداكن، وقطع الصندوق الخلفي المطلية بالكروم الداكن، بالإضافة إلى جنوط مقاس 22 بوصة من الألومنيوم تتكون من 18 ضلعاً بطبقة داكنة.

الداخلية والتقنيات

في الداخل، تأتي السيارة بمقصورة فاخرة، حيث تسع لثمانية رُكاب، وتتوفر بنظام الملاحة من إنفينيتي بالقرص الصلب مع شاشة WVGA الملونة قياس 8 بوصة تعمل باللمس وخاصية الأوامر الصوتية، ونظام بوز بريميوم الصوتي مع 13 مكبرًا للصوت، مع نظام التحكم المتكيف بالمناخ لمنطقة ثلاثية مع تدوير الهواء تلقائيًا، ولتوفير راحة أفضل للركاب، فتتميز السيارة بنظام التحكم الهيدروليكي بحركة الجسم مع موازن خلفي، وتعليق خلفي تلقائي ذاتي الاستواء.

كما تتمتع السيارة بعجلة القيادة متعددة الوظائف بالجلد والخشب، مع مقاعد جلدية ومساند الرأس، وتطعيمات المقصورة الداخلية بخشب “ستراتفورد بيرل” / “بيرل فحمي” / “بيرل بلون قهوة الاسبريسو”، وحاجب الشمس مع مرايا الزينة المضاءة وتوسعتها، كما تأتي المقاعد الأمامية بخاصية دعم الفقرة القطنية بحركتين، كما أنها قابلة للتعديل كهربائياً (10 حركات للسائق و8 حركات للراكب الأمامي)، ومدفئة، كما تتميز السيارة بمساحة تخزين خلفية كبيرة تصل إلى 1,404.6 لتر عند فتح الصف الثالث من المقاعد.

في الخلف، تتوفر السيارة بصف ثالث قابل للطي بنسبة 60:40 كهربائياً، مع نقاط ربط مقعد الطفل ISOFIX في المقاعد الخلفية (الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد)، وفتحات تكييف الهواء الخلفية، مع مقاعد متصلة (بعرض المركبة) في الصف الثاني، ومسند الذراع الوسطي الخلفي للصف الثاني من المقاعد مع حامل الأكواب وحجرة التخزين، بالإضافة إلى مسند الرأس الوسطي الخلفي في الصف الثاني من المقاعد، ونظام الترفية للمقاعد الخلفية مع شاشات (QHD) الثنائية قياس 8 بوصة.

أنظمة السلامة

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة والتي تشتمل على:

نظام الوسائد الهوائية المتقدمة مع 6 وسائد هوائية (أمامية للسائق والراكب، وسائد لحماية جانب الحوض-الصدر للسائق ووسائد ستارية تعمل من الأمام إلى الخلف)

آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المرتفعات

تقنية تعزيز المكابح (BA)

خاصية تثبيت السرعة مع جهاز التحكم التلقائي بالسرعة (ASCD)

نظام أمان المركبة مع معطل المحرك وجهاز التنبيه

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) (عرض لضغط الهواء في كل إطار على حدة)

نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) للعجلات الأربع

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)

نظام التحكم بالسحب (TCS)

نظام التحكم الديناميكي بالمركبة (VDC)

شاشة الرؤية الشاملة (AVM)

نظام كشف الأجسام المتحركة (MOD)

تقنية الإرشاد في عملية ركن السيارة

السعر

تتوفر انفينيتي QX80 2021 عند الوكيل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بالمملكة بثلاثة فئات بالأسعار التالية:

انفينيتي QX80 سينسوري بسعر 310,350 ريال

انفينيتي QX80 سينسوري برواكتيف بسعر 337,350 ريال

انفينيتي QX80 بلاك اديشن بسعر 350,350 ريال

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin