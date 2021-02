بي ام دبليو تكشف عن قارب “سان دانسر 370 أوتبورد” 2021 الفاخر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – طورت بي ام دبليو لغة تصميم بحرية جديدة كلياً لشركة Sea Ray الأمريكية المتخصصة في القوارب الفاخرة احتفالاً بالذكرى السنوية 45 لقوارب Sundancer الأيقونية للعلامة.

أول قارب يحصل على تصميم بي ام دبليو الجديد هو “سان دانسر 370 أوتبورد” 2021، بخارجية رشيقة وخطوط جسد “طويلة ومتدفقة بسلاسة” وزوايا وسطوح عضلية.

ويأتي القارب بمقصورة فاخرة مفتوحة جزئياً على السطح، أسفلها قمرة صغيرة مهواة جيداً بفضل النوافذ على جوانب جسد القارب مع أريكة على شكل L للاسترخاء ومشاهدة تلفاز ذكي.

وتشمل المزايا الفارهة للقارب شاشات عرض لمسية 16 إنش للمساعدة على التوجيه، وأحدث التكنولوجيا من علامة Sun Ray لضمان قيادة سلسة على الأمواج، مع مزايا راحة تشمل مايكرويف وثلاجة وحمام واسع نسبياً وغيرهم.

