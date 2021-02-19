دراسة: لكزس هي علامة السيارات الأكثر اعتمادية لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصدر مركز JD Power البحثي دراسة اعتمادية السيارات لعام 2021، ليستمر تفوق لكزس للمرة التاسعة في الأعوام العشرة الأخيرة، متبوعة ببورش.

كما حصلت كيا على الترتيب الأول بين علامات السيارات غير الفاخرة.. وتركز الدراسة على آراء الملاك في سياراتهم بعد 3 أعوام من شرائها، وعدد المشاكل التي واجهوها.

وأشارت الدراسة إلى تحسن اعتمادية السيارات بالمجمل مع انخفاض عدد المشاكل المسجلة لكل 100 سيارة بحوالي 10% مقارنة بالعام الماضي.

وتظهر تيسلا في القائمة للمرة الأولى مع تسجيلها لـ 176 مشكلة لكل 100 سيارة، ولكن هذه النتيجة غير رسمية حيث كانت تيسلا الشركة الوحيدة التي رفضت السماح لمركز JD Power بالتواصل مع ملاك سياراتها في الولايات المتحدة الأمريكية.