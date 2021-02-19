لينكولن "نافيجيتور".. أسعار ومواصفات نسخة 2021 الفاخرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة لينكولن الأمريكية نسختها من الطراز الفاخر "نافيجيتور" نسخة 2021 ليكون ضمن المنافسين في فئة السيارات SUV الفخمة.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز شمل الكشف عن قوة محركه والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



أبرز ما أجرته لينكولن على طراز نافيجيتور من تحديثات هو إضافة حزمة كماليات تتوفر بها ألوان خارجية بخيارات أكثر للطراز.





الأسعار

ويتوفر من طراز نافيجيتور 5 فئات للبيع بالأسواق، الافتتاحية باسم Standard وبتكلفة 77,480 ألف دولار، ثم reserve بتكلفة 83,260 ألف دولار.

وهناك أيضا فئة reserve L بتكلفة 86,485 ألف دولار، ثم فئة BLACK LABEL بتكلفة 99,420 ألف دولار، وأعلى فئة هي BLACK LABEL L بتكلفة 102,620 ألف دولار.

المحرك

وتعمل كافة فئات الطراز بمحرك موحد، ينتج قوة 450 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات، يعزز من أدائه إطارات بقياس 22 بوصة.





التقنيات

ضمن الكماليات استعرض الموقع القدرات التقنية التي تتوفر بطراز نافيجيتور من لينكولن لعام 2021، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى داخل الطراز بقياس 10 بوصات، تدعم نظام ملاحي متطور ووصلات USB، بالإضافة لراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

أما عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، فشمل نظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ قادرة على استشعار حواف الطرق، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة وتنبيه السائق عند الاقتراب أكثر من اللازم من السيارات المحيطة.