أفضل السيارات الرياضية في 2021.. الفئة الافتتاحية تكفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظل تدهور الحالة الاقتصادية لعشاق السيارات تأثرا بعام كورونا، يبحث الجميع عن الفئات الأولى من السيارات الجديدة ترشيدا للنفقات.

وتطرح كل سيارة للأسواق بمجموعة مختلفة من الفئات، تختلف باختلاف قدراتها وتكلفتها وما تتوفر به من كماليات.

ودائما ما تكون الفئة الافتتاحية للسيارة، هي الأقل على مستوى التكلفة والقدرات، غير أن عددا من السيارات لا تنطبق عليها هذه القاعدة، إذ تتوفر فئاتها الافتتاحية بقدرات لا يمكن تفرقتها عن قدرات أعلى الفئات منها وبتكلفة أقل.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم السيارات الرياضية الخارقة التي تتمتع بأقوى الفئات الافتتاحية بالأسواق.

ضمت القائمة في مقدمتها، طراز مازيراتي الرياضي الجديد MC20 والذي يعمل بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر، توربيني مزدوج ينتج قوة 621 حصانا بعزم دوران 518 لفة/قدم.





من بعدها ضمت القائمة، طراز بورش 911 تربو S الرياضي، الذي يتمتع بفئة افتتاحية من أقوى الفئات الافتتاحية ضمن السيارات الرياضية في العالم، ويعمل بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.7 لتر، ينتج قوة 641 حصانا بعزم دوران 590 لفة/قدم.





وطراز Corvette C8 الرياضي، الذي يتمتع بفئة افتتاحية من أقوى الفئات الافتتاحية ضمن السيارات الرياضية في العالم، ويعمل بمحرك، ينتج قوة 490 حصانا بعزم دوران 465 لفة/قدم.





من بعده جاء ضمن القائمة من ماركة أودي، طراز R8 V10 Performance الرياضي، الذي يتمتع بفئة افتتاحية من أقوى الفئات الافتتاحية ضمن السيارات الرياضية في العالم، ويعمل بمحرك بسعة 5.2 لتر، ينتج قوة 612 حصانا بعزم دوران 428 لفة/قدم.





من بعده جاء طراز أستون مارتن Vantage الرياضي، الذي يتمتع بفئة افتتاحية من أقوى الفئات الافتتاحية ضمن السيارات الرياضية في العالم، ويعمل بمحرك بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 503 أحصنة بعزم دوران 505 لفة/قدم.





في ختام القائمة، جاء طراز McLaren 570S الرياضي، الذي يتمتع بفئة افتتاحية من أقوى الفئات الافتتاحية ضمن السيارات الرياضية في العالم، ويعمل بمحرك بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 562 حصانا بعزم دوران 443 لفة/قدم.



