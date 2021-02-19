أهم 10 سيارات في تاريخ هوندا اليابانية.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك هوندا اليابانية عبر تاريخها مجموعة كبيرة من السيارات المتميزة التي قدمتها للعالم.

وقدم موقع "هوت كارز" ضمن قائمة، أبرز السيارات التي طرحتها هوندا عبر تاريخها، ضمت في مقدمتها، سيفيك RS، وتحديدا نسختها التي طرحت لعام 1972، وكانت تعمل بمحرك بقوة 76 حصانا بسعة 1.2 لتر.





من بعدها جاء طراز هوندا LEGEND، الذي طرحته الماركة اليابانية، وكان من أنجح موديلات هوندا في الولايات المتحدة وحرص على شرائه عند طرحه عدد من أبرز فناني هوليوود ومن ضمنهم مغني الراب لودا كريس.





تلاه ضمن القائمة طراز هوندا NSX (NA1) الرياضي، الذي طرحته الماركة اليابانية بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 290 حصانا.





ومن موديلات سيفيك جاء ضمن أبرز السيارات التي طرحتها هوندا في تاريخها، موديل سيفيك Type R EK9، الذي طرحته الماركة اليابانية لعام 1997، بمحرك ينتج قوة 182 حصانا.





من بعده جاء ضمن قائمة "هوت كارز" طراز Integra Type R الذي توفر للبيع بمحرك رياضي قوي بسعة 1.8 لتر ينتج قوة 195 حصانا.





ومن موديل أكورد، اختص الموقع ضمن أبرز السيارات التي طرحتها هوندا فئة أكورد TSX، التي طرحت مطلع الألفية الجديدة، لتنافس بها هوندا موديلات مثل بي إم دبليو الفئة الثالثة.





من بعده جاء ضمن القائمة طراز من فئة كونفيرتابل كان من أبرز السيارات التي طرحتها هوندا وهو طراز S2000، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 240 حصانا.





اختتم الموقع القائمة بالطراز الأبرز على الإطلاق في تاريخ ماركة هوندا اليابانية، هو طراز NSX (NC1) الرياضي بنسخته الجديدة لعام 2016، العاملة بمحرك هجين ينتج قوة 570 حصانا.



