الخطوط الجوية التونسية خارج نطاق الخدمة.. إضراب عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل العاملون في شركة الخطوط الجوية التونسية بكل المطارات في إضراب مفتوح تسبب عنه توقفا تاما عن العمل.

ويأتي الإضراب الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)؛ احتجاجا على حجز شركة "تاف" التركية على الحسابات البنكية لشركة الخطوط الجوية التونسية التي تستغل مطار النفيضة في إطار عقد مع البلاد.



وقررت شركة "تاف" الحجز على الحسابات البنكية لشركة الخطوط الجوية لاستخلاص ما قيمته 25 مليون دولار.

ونتج عن الإضراب توقف جميع الرحلات الجوية للمسافرين وشحن البضائع وكافة الخدمات إلى أجل غير مسمى.

وقال وجيه الزيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الخطوط الجوية التونسية تشهد توترا كبيرا في الآونة الأخيرة نظرا للضبابية في مواقف سلطات الإشراف.

وأوضح أن قرار الإضراب لم يأت من فراغ بل من أجل الدفاع عن ديمومة الخطوط الجوية التونسية كمؤسسة عمومية، داعيا إلى عدم المساس برواتب الأفراد والموظفين.

ويشرف، اليوم الجمعة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على تجمع عمالي كبير بمقر الخطوط الجوية؛ احتجاجا على عملية الحجز.

وتمر الخطوط الجوية التونسية بأزمة مادية كييرة في الآونة الأخيرة زاد من حدتها التدابير الاحترازية لجائحة كورونا.