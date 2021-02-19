تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 19 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وهبط سعر الجنيه المصري، في السوق المصرفي، أمام سعر صرف الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.



ارتفاع الريال

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.161 جنيه للشراء، و4.187 جنيه للبيع، مقابل 4.155 جنيه للشراء، و4.182 جنيه للبيع.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك، إلى نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 4 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.28 جنيه في بنك الأهلي الكويتي.

فيما ارتفع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 4.091 جنيه للشراء و4.183 جنيه للبيع.

الشهر الثامن

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمس الخميس.

فيما زاد متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، أمس.

وصعد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، إلي نحو 4.248 جنيه للشراء، و4.276 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.243 جنيه للشراء، و4.271 جنيه للبيع.

فيما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.52 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.48 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، أمس.

انكماش التضخم

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3 % على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبذلك ينخفض التضخم عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي المصري، عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.