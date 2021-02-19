إيتالديزاين تطور تقنية لمنع انزلاق السيارات على الطرق المبللة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُعرف شركة “إيتالديزاين” الإيطالية بصنع إصدارات خاصة رياضية بديعة مثل نيسان جي تي آر 50، ولكن المشروع الجديد للشركة مركز على جوانب السلامة.

انزلاق السيارات على الطرق المبللة بفعل الأمطار يؤدي لعشرات الآلاف من الحوادث كل عام حول العالم، وقد قررت إيتالديزاين التعاون مع شركات بوش وEasyrain لتطوير نظام مبتكر يمنع السيارة من الانزلاق على الأسطح المبللة.

النظام يستخدم مستشعرات وبرمجيات لرصد الطرق المبللة قبل القيادة عليها، مع إرسال نافورة مياه مركزة أمام العجلات الأمامية.. والهدف هو تشتيت أسطح المياه على الأسفلت لتمكين الإطارات من الاحتكاك بالطريق والاحتفاظ بالتحكم أثناء القيادة.

ويمكنكم الاطلاع على تجارب مباشرة في الفيديو المرفق لسيارات مزودة بالنظام الجديد مقارنة بسيارة غير مزودة بها أثناء قيادتها على بركة مياه، وفارق التحكم في السيارة في الحالتين كبير بالفعل.

وصرحت شركة Easyrain المشاركة في تطوير المشروع أن النظام يحسن من أداء السيارة في الخطوط المستقيمة بـ 35%، وفي المنعطفات بـ 30%، مع تعهد الشركات الثلاثة بتحسين هذه النسب مع استمرار العمل على المشروع.