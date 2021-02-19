ستيلانتس توضح مستقبل سيارات SRT الرياضية بعد إلغاء القسم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من قرار شركة ستيلانتس بإلغاء قسم SRT الرياضي الأيقوني التابع لفيات كرايسلر مسبقاً قبل الاندماج، أكدت الشركة الآن في بيان صحفي على استمرار تطوير موديلات SRT لعلامات دودج ورام وجيب.

بينما لن يوجد قسم SRT مخصص لإنتاج هذه السيارات، قامت ستيلانتس بنقل ودمج مهندسي القسم في فرق التطوير العالمية للمجموعة، وسيتعاون مهندسو SRT السابقين مع العلامات الأخرى في تطوير منتجات وإصدارات حصرية عالية الأداء لهم.

ويمتد تاريخ قسم SRT إلى عام 1989 بعد رحلة تطوير دودج فايبر الأيقونية بداية من الكونسيبت إلى الموديل الإنتاجي، ومن بداية 2002 تركزت عمليات SRT في تطوير إصدارات رياضية لموديلات كرايسلر ودودج وجيب على غرار مرسيدس AMG.

في 2012، تحول SRT إلى قسم مستقل عالي الأداي داخل مجموعة كرايسلر، قبل دمجه اسمياً في علامة دودج في 2014، وإن استمر بتطوير إصدارات خاصة للعلامات الأخرى مثل جيب جراند شيروكي تراكهوك 2018 ورام 1500 TRX موديل 2021 ودودج تشالنجر SRT ديمون.