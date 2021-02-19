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تفاصيل أول سباق ليلي لبطولة الـ “فومولا إي” في المملكة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد منطقة الدرعية لسابقة تعد الأولى من نوعها في عالم سباقات السيارات الكهربائية في المملكة العربية ، حيث سيتم استقبال بطولة “فورمولا إي” الليلية بعد أسبوع من الآن.

حيث سينطلق سباقان ليليّان حول الجدران الطينية القديمة في موقع التراث العالمي لليونسكو بمنطقة الدرعية يومي الجمعة والسبت 26 و27 فبراير في الحلبة البالغ طوله 2.495 كيلومترًا، ويُذكر أن هذه المرّة هي الثالثة التي تُستخدم فيها حلبة شوارع الدرعيّة، حيث أُقيم الحدث الأوّل في 2018 ضمن الزيارة الأولى للبطولة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وسيُشارك في البطولة 12 فريقاً و24 سائقاً يمثلون النخبة في السيارات العالمية، ويعدّون الأبرز في تاريخ بطولة آي بي بي فورمولا إي، ووفقًا للإجراءات الإحترازية جراء فيروس فإنه سيتم بث كافة المجريات مباشرة عبر القنوات السعودية بدلًا من تواجد الجمهور في حلبة السباق.

وفي إطار مشاركة المُشجعين فإنه يُمكن لهم المشاركة في سباقات سيتم تنظيمها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وسيتمكن المتابعون التصويت لسائقيهم المفضلين عبر الإنترنت عبر نظام “الفانبوست” الذي توفره البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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