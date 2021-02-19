تعرف على التطبيق المعتمد لفحص القادمين عبر جسر الملك فهد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن التطبيق الإلكتروني المعتمد في المركز الصحي لجسر الملك فهد بالجانب السعودي للقادمين من مملكة البحرين.

وأوضحت مؤسسة جسر الملك فهد أن التطبيق المعتمد في المركز الصحي للجسر في الجانب السعودي للقادمين من مملكة البحرين هو برنامج “مجتمع واعي”، وذكرت المؤسسة أن هذا التطبيق يأتي ضمن مجموعة من التحديثات الخاصة بالإجراءات الصحية للدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر الجسر.

وتجدر الإشارة إلى أن تحديثات الإجراءات الصحية شملت كذلك “الدخول لمملكة البحرين” للقادمين من كل المنافذ بدءًا من الإثنين 22 فبراير الجاري، وتشمل هذه التحديثات إضافة فحص جديد بعد 5 أيام للقادمين إلى البحرين وخفض رسم الفحوصات ليصل إلى 36 دينارًا.