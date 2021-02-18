أفضل السيارات على الإطلاق التي طرحت بمحركات ذات 5 أسطوانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنوع المحركات وفقا لعدد أسطواناتها، فنجد محركات بـ12 أسطوانة، وهي التي تتوفر بالسيارات الفارهة والرياضية الخارقة.

وجمع موقع "هوت كارز" أبرز المحركات التي تبلغ عدد الأسطوانات بها نحو 5 أسطوانات في قائمة مميزة.

افتتح الموقع القائمة لأفضل السيارات المزودة بمحركات ذات 5 أسطوانات في تاريخ الصناعة، طراز Acura Vigor، الياباني، الذي توفر بمحرك ذو خمسة أسطوانات بسعة تتراوح بين 2.0 و 2.5 لتر.







من بعده، جاء ضمن القائمة، طراز فيات كوبيه، الذي توفر بالأسواق في الفترة بين عام 1993، وحتى عام 2000، وعمل بمحرك ذو الأسطوانات الخمس بسعة 2.0 لتر.





من ماركة ألفا روميو، ضمت القائمة طراز 159، الذي كان ظهوره الأول منذ عام 2005، وكان من أبرز السيارات التي طرحت بمحرك ذو 5 أسطوانات، ينتج قوة 207 حصان.





من بعده، ضمت القائمة من ماركة فورد، طراز "فوكس RS"، أحد أقوى السيارات التي توفرت بمحرك ذو 5 أسطوانات، بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 300 حصان.





ومن ماركة فولفو جاء ضمن القائمة طراز 850 R، الذي توفر بمحرك ذو 5 أسطوانات متميز، ينتج قوة 237 حصان، ويعمل بناقل سرعة يدوي ذو 5 سرعات.





من بعده ضمت القائمة من ماركة مرسيدس المتميزة، طراز W123، الذي طرح في الفترة بين عام 1976 وحتى عام 1986، وعمل بمحرك ذو 5 أسطوانات.





جاء ضمن قائمة "هوت كارز" بعد ذلك طراز من فولكسفاجن، هو طراز Jetta V5 وكان من أبرز الموديلات العاملة بمحرك ذو 5 أسطوانات.





ومن ماركة أودي، ضمت القائمة في ختامها طراز RS3 الذي توفر بمحرك ذو 5 أسطوانات متميز ينتج قوة 400 حصان ويتوفر بسعة 2.5 لتر.



