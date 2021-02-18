تعرف على أسباب اهتزاز السيارة أثناء القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تتعرض السيارات لبعض المشاكل والأعطال، ويعد اهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرق من أبرز هذه المشاكل، ويرجع اهتزاز السيارة إلى عدة أسباب نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

– المحرك

يعتمد المحرك على الهواء والوقود في عملية توليد الطاقة اللازمة لعملية السير، وفي حال اختلال أحد هذه العناصر فإنها تتسبب في اهتزاز السيارة، وهناك عدة عوامل تؤثر في عملية احتراق الهواء والوقود داخل المحرك تسبب هذه المشكلة، ومنها اتساخ فلتر الهواء أو انسداد فلتر الوقود أو تلف البواجي.

– العجلات

تعتبر مشكلة عدم الاتزان بين العجلات أو الزوايا من أهم العوامل التي تؤدي إلى اهتزاز السيارة، ويجب في هذه الحالة ضبط زوايا العجلات من خلال الترصيص.

– الإطارات

تتعرض السيارة للاهتزاز أحياناً نتيجة تلف الإطارات أو انتهاء عمرها الافتراضي أو لوجود انبعاجات بها، ويعتبر التمزق في سطح الإطار المطاطي من أبرز مسببات اهتزاز السيارات كذلك.

مشاكل المكابح

في حال تعرض قرص الفرامل للاعوجاج أو تلف فحمات الفرامل، فإنهم يتسببوا في اهتزاز السيارة، وتظهر هذه المشكلة عند الضغط على دواسة المكابح.

– عمود الكردان “المحور”

يتسبب أي التواء في عمود الكردان في عدم اتزان الحركة المنقولة من المحرك إلى العجلات، وبالتالي اهتزاز السيارة أثناء حركتها، وقد يحدث الالتواء بسبب تصادم السيارة في جسم صلب، كما أن تلف الغطاء المطاطي الموجود على رأس عمود الكردان قد يؤدي بالضرورة إلى اهتزاز السيارة.