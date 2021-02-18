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عروض الشراء النقدي والتقسيط على سيارة نيسان كيكس

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض البطل على شراء أو تقسيط سيارات نيسان 2020 لفترة محدودة.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • نيسان كيكس موديل 2020

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي يبدأ من 51,990 ريال

– عرض عملاء التقسيط:

  • سنة تأمين مجاني
  • 2000 ريال استرجاع نقدي
  • 3000 ريال باقة عناية السيارة مجانا
  • 4 سنوات صيانة مجانية
  • 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط والأحكام:

  • لا يمكن تطبيق أي خصم إضافي على عرض السعر النقدي حيث أنه يشمل السعر بعد الاسترجاع النقدي ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.
  • عرض التمويل سنتين بدون مرابحة يخضع لشروط جهة التمويل ومؤسسة النقد السعودي.
  • باقة العناية تشمل تظليل مجاني وحماية جسم السيارة ولا يمكن استرجاع قيمتها نقداً.
  • الصيانة المجانية 4 سنوات أو 50 ألف كم أيهما أقرب.
  • يسري العرض حتى نهاية شهر مارس2021.

صورة العرض:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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