هيكل تويوتا لاندكروزر 2022 يلتقط في صور تجسسية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة لتويوتا لاندكروزر 2022 الجيل الجديد من اليابان، تحديداً لهيكل السيارة والباب الخلفي، ما يشير إلى اقتراب تدشين الـ SUV.

وقد أشارت تسريبات سابقة إلى احتفاظ السيارة بشكلها الصندوقي التقليدي مع شبك عدواني ومصابيح أمامية حادة.

كما ألقينا نظرة مسبقة على الداخلية المزودة بشاشة عائمة 12.3 بوصة ومقود محدّث وأزرار أكثر بما يدل على تطوراتها التقنية.

بالنسبة لتوليد الطاقة فمن المتوقع قدوم لاندكروزر 2022 بمحرك توين تيربو 3.5 لتر 6 سلندر، مع التخلي غالباً عن نسخة V8.

وتشير مصادرنا إلى تدشين لاندكروزر الجديدة في مايو القادم، فتابعونا لمعرفة آخر الأخبار والتطورات مع اقترابنا من الكشف الرسمي.