قائمة أعظم السيارات التي طرحت لفئة سباقات GT1.. مجموعة خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر مستوى GT1 من منافسات سباقات السيارات للمرة الأولى خلال عام 1994، وشارك ضمن منافستها مجموعة استثنائية من سيارات السباقات الخارقة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أعظم الموديلات التي سبق وطرحت للمشاركة ضمن منافسات سباقات GT1 عبر التاريخ.

وضمت القائمة، طراز XJ220 GT1 من ماركة جاجوار البريطانية، الذي سبق أن شارك في المنافسات على مستوى GT1 في مناسبتين عبر سباقات لو مان 24 ساعة.







ومن مازيراتي، جاء ضمن القائمة طراز MC12 GT1 الذي سبق واستخدمه 5 فرق ضمن مجموعة متعددة من السباقات على مستوى GT1 المتميز.





ومن فيراري، جاء ضمن القائمة طراز F50 GT، الذي شارك بسباقات سيارات على مستوى GT1 المتقدم، واستخدم بمعرفة فرق تابعة لشركة فيراري.





وأيضا طراز لوتس Elise GT1 الرياضي البريطاني المتميز، الذي قدمت نسخته المخصصة لسباقات GT1 عام 1997 للمرة الأولى، وعمل بمحرك LT5 V8.





من بعده، ضمت القائمة طراز Panoz Esperante GTR-1 وكانت مشاركتها بسباقات GT1 في عام 1997، واستمرت مشاركتها حتى عام 1999.





ومن ماركة شيفروليه، جاء ضمن قائمة "هوت كارز"، طراز Corvette C6.R النسخة المخصصة لسباقات GT1 والتي كان ظهورها للمرة الأولى عام 2005.





من بعده ضمت القائمة، طراز من ماركة لامبورجيني الإيطالية هو طراز Murcielago R-GT، الذي كانت مشاركته الأولى ضمن منافسات السباقات بمستوى GT1 عام 2007.





ومن بورش، جاء ضمن القائمة طراز 911 GT1 الذي كانت مشاركته الأولى بالمنافسات بتسوى GT1 في عام 1996، واستمر حتى عام 1999.





من بعده، ضمت القائمة طراز مرسيدس AMG CLK GTR الذي طرحت نسخته المخصصة لسباقات بمستوى GT1 عام 1997.





وفي ختام القائمة جاء طراز مكلارين الشهير F1 GTR بنسخته المخصصة للسباقات بمستوى GT1، وكانت أول مشاركة لها في عام 1995.



