قبل طرحها بأيام.. تفاصيل جديدة عن أيقونة "هيونداي" الكهربائية IONIQ 5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة هيونداي موتورز عن صورة جديدة للتصميم الداخلي الواسع والمتعدد الاستخدامات لسيارة IONIQ 5، التي طال انتظارها.

وجاءت الصورة التشويقية التي نشرتها عملاقة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، قبل العرض العالمي الأول للسيارة المقرر أن يتم افتراضيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري.

ويستخدم طراز IONIQ 5 (BEV) منصة هيونداي الكهربائية العالمية المعيارية (E-GMP)، والتي كشفت عنها الشركة في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

وتحتوي المنصة الكهربائية (E-GMP) على بطارية مسطحة تتيح مساحة داخلية واسعة وقابلة للتخصيص، مما يوفر تجربة تنقل أكثر خصوصية من ناحية الاستخدامات المتعددة، مع تكوينات مرنة داخل المقصورة لاستيعاب كل من الركاب والأمتعة بشكل مريح.





وتم تأثيث الطراز الجديد بمواد ومنسوجات صديقة للبيئة، بحيث يعكس التصميم الداخلي اهتمام المستهلكين المتزايد بوسائل النقل الشخصية، التي تدعم الرفاهية، وتلبي في نفس الوقت الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة.

* تصميم داخلي مستوحى من مفهوم المساحة المعيشية

يهدف تصميم IONIQ 5 إلى تمييزها عن غيرها من المركبات الكروس أوفر متوسطة الحجم، خاصة تلك التي تحتوي على محركات احتراق داخلي وأنظمة القيادة Steer-by-Wire التقليدية؛ لأن نظام منصة E-GMP يسمح بقاعدة عجلات ممدودة وأرضية مسطحة بشكل أكبر.

وبذلك يمكن للسائق والركاب الدخول والخروج بحرية من المقصورة على أي من الجانبين عند الوقوف في مكان ضيق؛ لأن الأرضية المسطحة تسمح لجهاز التحكم في الوسط بالانزلاق للخلف وللأمام، بحيث يأتي كخطوة نوعية ومبتكرة عن جهاز التحكم التقليدي الثابت والعمل على تقديم مساحة أكبر مقارنة به.



ويحل مفهوم جهاز التحكم الجديد "‘Universal Island" محل الكونسول الوسطي ليعمل بشكل أكثر ديناميكية، ليصبح حجر الزاوية في التجربة المميزة، التي توفر مساحة كبيرة في IONIQ 5.



من جهة أخرى، تم تجهيز مقاعد السائق والراكب الأمامي بمساند للأرجل لتتيح للركاب الاسترخاء أثناء إعادة شحن سيارتهم. ويمكن تحريك جميع المقاعد وإعادة وضعها، مما يسهل على البالغين في المقدمة العناية بالأطفال والحيوانات الأليفة الجالسة في الخلف.





* تصميمات داخلية مستدامة

ركزت هيونداي عند تصميم IONIQ 5 على ما يبحث عنه الجميع في السيارة. وكان أحد مطالب العملاء الواضحة هو الحاجة إلى حلول تنقل أكثر وعيا بالبيئة مع تأثير بيئي أقل. ولذا عالج المصممون هذه المخاوف من خلال استخدام IONIQ 5 لمواد صديقة للبيئة ومستدامة.

وجرت الاستعانة بالجلد المعالج بيئيا لتغطية المقاعد، فضلا عن كونه مصبوغا ومعالجا بمستخلصات زيت نباتي من بذور الكتان.

وتتكون المفروشات الناعمة الأخرى في جميع أنحاء المقصورة من منسوجات مشتقة من ألياف مستدامة مثل المكونات الحيوية لقصب السكر والصوف وخيوط البولي، بالإضافة إلى مواد منسوجة من الألياف المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها. وطلت الأسطح، مثل لوحة القيادة والمفاتيح وعجلة القيادة وألواح الأبواب، بطلاء حيوي من البولي يوريثين يتكون من زيوت مستخرجة من أزهار اللفت والذرة.





* العرض العالمي الأول

ستطلق هيونداي سيارتها IONIQ 5 لأول مرة في 23 فبراير/شباط الجاري خلال حدث لعالمي ستكشف هيونداي خلاله النقاب عن تفاصيل الميزات المبتكرة للـسيارة IONIQ 5، وكيف يمكن للعملاء الاستفادة من طراز BEV المخصص.

