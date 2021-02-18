5 خطوات لتتمكن من إزالة بطارية سيارتك بنفسك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في حالة تعرض بطارية سيارتك للعطل، بدرجة تلزم إزالتها لتغييرها، توجد عدة خطوات يمكن من خلال اتباعها إتمام هذه المهمة بنجاح.

وضمن تقرير متميز، قدم موقع "كار أند درايفر"، مجموعة من الخطوات المبسطة التي يمكن من خلالها قيام سائق السيارة بفك بطارياته بنفسه إذا ما لزم الأمر.

الخطوة الأولى، تحديد مكان البطارية، وتتمركز بطاريات السيارات في غالبيتها أسفل الغطاء الأمامي للسيارة، ولمن لم يسبق لهم تفقد أسفل الغطاء الأمامي، ينصح بالرجوع لكتيب السيارة لمعرفة مكان تمركز البطاريات بدقة.







الخطوة الثانية، تحديد موقع القطبين السالب والموجب بالبطارية، ويستدل عليهم بأن القطب الموجب يحمل رمز + والقطب السالب يحمل رمز - ، وفي حالة وجود غطاء لحماية القطبين، سيلزم إزالته للوصول للكابلات الموصلة بين البطارية والسيارة لفكها.





الخطوة الثالثة، استخدام مفك ربط مناسب لفك الأربطة الحديدة التي توصل بين كابلات البطارية والسيارة لاختصار الوقت والمجهود، وغالبا ما يكون مفك ربط بقياس 10 مليمتر مناسبا لأغلب أنواع البطاريات.





الخطوة الرابعة، تتم خلالها عملية فك الكابلات الموصلة بين البطارية والسيارة باستخدام مفك الربط، وهنا يلزم الحرص، ومن الضروري أن تكون السيارة في هذه الخطوة معطلة عن العمل، حتى لا يتعرض السائق لتيار كهربائي للحفاظ على سلامته.

ونصح "كار أند درايفر"، المقدم على هذه الخطوة بإرتداء نظارات شفافة واقية للعين لحمايتها من أي شرارات كهربائية قد تتطاير أثناء فك البطارية.

وأثناء عملية رفع البطارية من السيارة، يجب الحرص على عدم لمس أي سطح معدني لأي من قطبي البطارية السالب والموجب.





الخطوة الخامسة والأخيرة، رفع البطارية باستخدام مقابض الرفع المضافة لها والتى تسهل من عملية إزالتها، وتكون المقابض في الغالب مثبتة بشكل محكم في البطارية، ولفكها يلزم استخدام نوع معين من مفكات الربط حتى يتم تحريرها.



