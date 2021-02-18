الدول الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية .. الصين تزيح أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتنصت الصين صدارة الأسواق الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية في العالم بنهاية العام الماضي 2020.

شهد العام الماضي 2020 نمو صناعة السيارات الكهربائية لتصل إلى 3.24 مليون سيارة مقابل 2.26 مليون سيارة في 2019، وفق بيانات موقع قاعدة المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية "EV volumes".



ويتربع السوق الصيني على عرش السيارات الكهربائية في 2020، بمبيعات قدرها 1.24 مليون مركبة، مسجلة نموا قدره 15% وسط تنامي الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بفضل التطور التكنولوجي وجهود مكافحة التغير البيئي، وفق بيانات موقع الإحصاءات العالمي "Statista".

وتنفرد الصين بصدارة المبيعات بمسافة كبيرة عن أقرب منافسيها، وهي ألمانيا التي سجلت العام الماضي طلبا قدره 395 ألف سيارة.

حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة عالميا بمبيعات تبلغ 328 ألف وحدة، وسط توقعات بأن يشهد السوق طفرة مستقبلية في المبيعات، مستفيدا من توجه إدارة الرئيس جو بايدن لدعم الصناعة.

وتستهدف الإدارة الأمريكية الوصول بمحطات شحن السيارات الكهربائية إلى 500 ألف محطة، وتسريع الأبحاث الخاصة بالبطاريات وتطويرها.

وأكد خبراء في صناعة الطاقة لموقع "أوتو كار" العالمي أن الوصول إلى هذا العدد من محطات الشحن سيسهم في تغطية نحو 57% من احتياجات السوق الأمريكي بحلول عام 2030، ما يحفز السوق على تحقيق مبيعات قدرها 25 مليون سيارة كهربائية بنهاية العقد الحالي، بمعدل 2.5 مليون سيارة سنويا.





وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا بعد أن سجلت مبيعات بنحو 186 ألف سيارة، لتسبق بريطانيا التي شهدت بيع 175 ألف مركبة، ثم النرويج التي بلغت مبيعاتها 106 آلاف سيارة.

قدرت وكالة بلومبرج حجم الاستثمارات في السيارات الكهربائية خلال 2020 بنحو 139 مليار دولار.

وتوقعت تضاعف هذه الاستثمارات في ظل خطط الشركات لتطوير وإنتاج السيارات والبطاريات الكهربائية، من أجل خفض التكاليف وزيادة المسافة التي تقطعها السيارات، مع تقليص الزمن المستغرق في عملية الشحن الواحدة، والتوسع في إنشاء محطات الشحن.

ووفق التقديرات، فإن استثمارات صناعة السيارات الكهربائية من المرشح أن تسجل 168 مليار دولار خلال العام الحالي 2021، على أن تصل إلى 203 مليارات دولار في 2022.

وتتوقع بلومبرج أن يواصل الإنفاق الاستثماري النمو حتى يبلغ 245 مليار دولار في 2023، لا سيما في أسواق الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

ورشحت أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية تسجيل استثمارات بقيمة 295 مليار دولار في 2024، على أن تصل إلى 357 مليار دولار بحلول 2025.

وهناك صناع رئيسيون للسيارات الكهربائية بقيادة شركة تسلا الأمريكية، التي أنتجت العام الماضي حوالي 499.550 سيارة في 2020، ثم شركة "Nio" الصينية وشركة جنرال موتورز الأمريكية، وشركة دلفي أوتوموتيف البريطانية الأمريكية، وشركة كاندي تكنولوجيز الصينية.