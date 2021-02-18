بورشه تطلق ‎‎911 GT3‎.. خيار مثالي للشوارع وميادين السباق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة بورشه النسخة السابعة من السيارة ‎‎911 GT3‎ فائقة الأداء، مؤكدة أنها أصبحت مثالية للشوارع وميادين السباق معا إثر تطويرها.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تتضمن الكثير من تقنيات سيارات السباق، مثل التصميم المزدوج لنظام المحور الأمامي والخصائص الديناميكية الهوائية المتطورة مع الجناح الخلفي بتصميم عنق البجعة ومشتت الهواء المستلهم من طراز ‎GT‎ لسيارة السباق ‎‎911 RSR‎ الرائدة.



ويعتمد محرك بوكسر بقوة ‎510 أحصنة ‏(375 كيلوواط) سداسي الأسطوانات سعة ‎4 لترات على نفس مجموعة الحركة الخاصة بسيارة ‎‎911 GT3 R‎‏.

كما تم استخدام المحرك سريع الدوران ذي الصوت المميز، والذي تم اختباره في سباقات التحمل، في سيارة ‎‎911 GT3 Cup‎ الجديدة.

وقد أثمر جمع كل هذه التقنيات معا في ابتكار سيارة رياضية متطورة مثالية لمضمار السباق ومناسبة للاستخدامات اليومية في آن واحد‏.

وتأتي السيارة الجديدة مجهزة بناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه (PDK)، والذي يجعلها أسرع حتى من سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ السابقة؛ حيث تبلغ سرعتها القصوى ‎318 كم/ساعة وتتسارع من الثبات إلى ‎100 كم/ساعة في غضون ‎3.4 ثانية.

كما توفر بورشه خيار تجهيز السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بست سرعات.

ويستفيد التصميم الديناميكي الهوائي من الخبرة الواسعة لبورشه في رياضة السيارات؛ حيث يعمل على توليد المزيد من القوة الجاذبة بشكل كبير دون التأثير كثيرا على معامل السحب.

وعند اختيار وضع القيادة "الأداء الفائق" (Performance)، يعمل الجناح القابل للضبط يدويا ومشتت الهواء على زيادة الضغط الديناميكي الهوائي لتعزيز الثبات عند الانعطاف بسرعات عالية.

وعلى الرغم من الهيكل الأعرض والعجلات الأكبر والتجهيزات التقنية الإضافية، فإن وزن ‎GT3‎ الجديدة يتساوى تقريبا مع سابقتها. فعند تجهيز السيارة بناقل الحركة اليدوي، فإن وزنها يبلغ ‎1,418 كيلوجراما، بينما يبلغ وزن السيارة مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه ‎1,435 كيلوجراما.

تجهيزات خفيفة الوزن

وتشمل التجهيزات خفيفة الوزن غطاء المحرك الأمامي المصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP)، والنوافذ الزجاجية خفيفة الوزن، والعجلات المصنوعة من السبائك المعدنية الخفيفة، ونظام العادم الرياضي، الذي يقلل الوزن بما لا يقل عن 10 كيلوجرامات.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود في سيارة ‎‎911 GT3‎ مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه ‎12.4 لتر/100 كم‏.

وتظهر خصائص سيارات السباق في كل تفاصيل سيارة ‎‎911 GT3‎ الجديدة؛ فقد تم تجهيز مقصورة القيادة بشاشة جديدة لعرض المضمار.

ويمكن أن يساعد ذلك في اقتصار شاشتي العرض الرقميتين على يسار ويمين عداد الدورات على عرض المعلومات الأساسية اللازمة للقيادة على المضمار، مثل ضغط الإطارات والزيت ومستوى الوقود ودرجة حرارة مياه التبريد.

كما تشتمل أيضا على مساعد بصري لنقل السرعة مع مؤشرات ملونة إلى يسار ويمين عداد الدورات وإضاءة لنقل السرعة مستمدة من سيارات السباق‏.

ويوفر قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب مجموعة واسعة من التجهيزات المخصصة لسيارة ‎‎911 GT3‎ الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خيارات التخصيص.

وتشمل هذه التجهيزات السقف خفيف الوزن المصنوع من ألياف الكربون، وأغطية المرايا الخارجية المصنوعة من ألياف الكربون، والمصابيح الأمامية الرئيسية ‎LED matrix‎ الداكنة، والمصابيح الخلفية المتطابقة بتصميم Exclusive.

وتعزز الإطارات بلون أحمر جاردس أو أزرق شارك عجلات السبائك المعدنية السوداء‏.

ويوفر قسم بورشه ديزاين لمالكي السيارة الرياضية فائقة الأداء ساعة حصرية مثل سيارة ‎‎911 GT3‎ الفريدة من نوعها.

ويعكس التصميم الخارجي للساعة سمات السيارات الرياضية، فعلى غرار أذرع التوصيل الخاصة بمحرك GT3، تُصنع الساعة من التيتانيوم القوي وخفيف الوزن.

وتعمل الساعة بواسطة محرك دوار متميز يحاكي عجلات سيارة ‎‎911 GT3‎‏.

ويمكن تخصيص الحلقة الملونة لقرص الساعة بطلائها بنفس لون الطلاء الخارجي للسيارة‏.

كما يمكن للعملاء طلب سيارة ‎‎911 GT3‎ الجديدة اعتبارا من ‎31 مارس/ آذار 2021‏.

ويمكن الحصول على معلومات حول سعر التجزئة الأساسي ومواصفات الطراز وتوفره اعتبارا من ذلك التاريخ لدى أقرب مركز من مراكز بورشه‏.