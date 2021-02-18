إنفينيتي QX60.. الكشف عن ملامح نسخة 2022 الفريدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة إنفينيتي عن مجموعة من ملامح التصميم الأولى من سيارات إنفينيتي كروس أوفر الفاخرة لعام 2022.

تأتي السيارة بثلاث صفوف من المقاعد وفقا لتصميم جديدة كليا يدعم جهود الشركة لتقديم تجربة قيادة واثقة وأداء قويا في سياراتها.



وأوضحت العلامة اليابانية أن سيارات إنفينيتي QX60 الكروس أوفر الفاخرة لعام 2022 تأتي مزودة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر وبقوة 295 حصانا.

ويقترن ذلك بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بالكامل مكون من 9 سرعات.

ويسعى ثنائي المحرك وناقل السرعة إلى تحقيق التوازن المثالي بين القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود والاستجابة، ويعد من أحدث إضافات العلامة التجارية إنفينيتي إلى مجموعتها QX.

ومن الداخل، يفتح نظام النقل من إنفينيتي مساحة أكبر قابلة للاستخدام داخل وحول وحدة التحكم، لضمان استخدام هذه المساحة المحسّنة بشكل جيد.

كما ينتقل وضع القيادة في إنفينيتي الجديدة كليا بين خمسة أوضاع قابلة للاختيار، هي الوضع القياسي، والاقتصادي، ووضع الثلج، والرياضي، والشخصي ليناسب كل سائق.

وتجدر الإشارة إلى أن الخصائص المدمجة من محرك V-6 القوي بسعة 3.5 لتر وناقل الحركة الأوتوماتيكي بتسع سرعات، تهدف إلى توفير جو هادئ وقيادة مريحة، وهذا ما يتناسب مع متطلبات عملاء QX60.

والجدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول إنفينيتي QX60 2022 الجديدة كليا قريبا.