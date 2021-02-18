بيجو E-Rifter.. فان كهربائية بلمسات باريسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة بيجو الفرنسية النقاب عن سيارتها E-Rifter الجديدة، والتي تنتمي لفئة الفان الكهربائية، وقد زودتها بعدة خيارات تقنية.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها E-Rifter الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.



وتتسارع السيارة الكهربائية من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 11.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 135 كم/س.

ويستند النظام على بطارية ليثيوم أيون سعة 50 كيلوواط في الساعة، تبلغ بها السيارة مدى السير 280 كم.





وتتميز السيارة، التي تسع ما يصل إلى 1050 لتر في حيز الأمتعة، من خلال الجنوط قياس 16 بوصة.





كما تتوفر لها ضمن باقة التجهيزات الاختيارية جنوط قياس 17 بوصة من الألومنيوم، والقمرة الرقمية الجديدة مع شاشة قياس 10 بوصات بدقة فائقة.

وتعتمد السيارة على باقة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الجر وبدء السير، وكاميرا الرجوع للخلف، ومساعد الحفاظ على حارة السير وكشف الزاوية الميتة، والحفاظ على مسافة الأمان.





وتتوفر السيارة الكهربائية E-Rifter الجديدة بخطوط التجهيزات Active Pack و Allure و Allure Pack و GT.

ولم تفصح بيجو حتى الآن عن أسعار السيارة الجديدة.