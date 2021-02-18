أول سيارة تحمل شعار كيا الجديد.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة "كيا" الكورية الجنوبية عن Hول سيارة ستحمل شعارها الجديد بعد إعادة تصميه الشهر الماضي.

وغيرت كيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، اسم الشركة من كيا موتورز إلى كيا فقط مع تغيير الشعار الإعلاني لها إلى "الحركة الملهمة" بدلًا من شعار "القدرة على المفاجأة"، في إطار خطتها لإعادة تنظيم أعمالها.



أما السيارة التي ستحظى بأول عرض للشعار، فهي سيارة الصالون الجديدة "كيه-8".

وقالت كيا إنها حددت اسم السيارة الجديدة "كيه-8" كخليفة لسيارة "كيه-7" وكشفت عن التصميم الخارجي لها.

كانت كيا المملوكة لمجموعة هيونداي موتور جروب الكورية الجنوبية قد أطلقت السيارة كيه-7 لأول مرة عام 2009 وبلغ إجمالي مبيعاتها على مستوى العالم أكثر من 500 سيارة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن كيا القول إن إن السيارة كيه-8 التي أخذت صورة مبتكرة من السيارة كيه-7، تحسنت في جميع الجوانب مثل التصميم والحجم والقيمة التجارية.

وبحسب الصورة الرسمية التي كشفتها كيا تتميز كيه-8 بطول كلي يبلغ 510.5 سنتيمتر، مع سقف منخفض، مما يوفر الطابع الرياضي، والتصميم الخارجي الأنيق.

وقال مسؤول في الشركة إن كيا ستكشف النقاب عن التصميم الداخلي والمواصفات الفنية تدريجيا في المستقبل.