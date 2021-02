نيسان قشقاي 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قشقاي هي واحدة من أهم موديلات نيسان في أوروبا، حيث تعدت مبيعاتها هناك 3 مليون نسخة.. وقد أزاحت العلامة اليابانية الستار عن الجيل الثالث الجديد كلياً لقشقاي بتحديثات جذرية خارجية وداخلية.

وتتمتع قشقاي بتصميم خارجي أكثر حدة مع ازدياد حجمها مقارنة بالجيل الحالي.. حيث ازداد طولها بـ 1.37 إنش وعرضها بـ 1.25 إنش وارتفاعها بـ 1 إنش.

كما حصلت السيارة على جنوط 20 إنش جديدة ومصابيح أمامية LED ماتريكس مع توافر 11 لون خارجي مختلف.. كما ازدادت عملية قشقاي ومساحتها التخزينية بـ 50 لتر.

وتحظى قشقاي الجديدة بمواد أعلى جودة في المقصورة ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وأنظمة ProPilot الأحدث لمساعدة السائق.

وقد تخلت قشفاي عن محركات الديزل بالكامل مع توافرها بمحرك بنزين 1.3 لتر توربو هجين مخفف بقوة 138 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر، مع نسخة أخرى للمحرك بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو CVT، وأنظمة دفع أمامي وكلي.

كما ستحصل السيارة على فئة “إي باور” هجينة جديدة بمحرك 1.5 لتر بقوة 187 حصان وعزم دوران 330 نيوتن متر.

وستنطلق نيسان قشقاي 2022 الجديدة كلياً في أوروبا لاحقاً هذا العام مع الكشف عن الأسعار قريباً.

