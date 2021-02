هوندا HR-V 2022 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا عن HR-V الجيل الجديد كلياً بتصميم خارجي عصري مستوحى من الكوبيه وأحدث تقنيات السلامة والترفيه.

وتأتي السيارة بواجهة أهدأ وأبسط من الموديل الحالي، مع شبك أمامي كبير مندمج بأناقة مع المصد والمصابيح الأمامية النحيفة، وتصميم جانبي رياضي وسقف مقوس بعض الشيء للوراء وجناح خلفي على السقف.

كما حصلت السيارة على مصابيح خلفية نحيفة متصلة بشريط ضوئي، مع تصميم جديد للجنوط ومشتت الهواء.

في الداخل نرى لوحة قيادة جديدة كلياً بشاشة تابلت لنظام المعلومات الترفيهية وزخرفات كروم وسوداء مصقولة وسقف بانورامي وعدد كبير من أنظمة السلامة مثل البقاء في حارة الطريق والتعرف على علامات الطريق ورصد النقطة العمياء والمساعدة على هبوط المرتفعات ونظام كاميرات بعدة زوايا والمزيد.

وستتوفر السيارة بعدة محركات هجينة جديدة مع إضافة كلمة e:HEV رسمياً لاسم النسخة الهجينة بالقابس في أوروبا مع توافر محرك آخر غير هجين، وستكشف هوندا عن مواصفات الأداء والأسعار لاحقاً.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin