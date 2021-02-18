مواصفات وأسعار فيات 500X موديل 2021.. نسخة واحدة تكفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طراز وحيد تطرحه ماركة فيات الإيطالية بنسخة جديدة لعام 2021، هو طراز 500X ضمن فئات هاتشباك صغيرة الحجم.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز لعام 2021، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات التي تتوفر منه للبيع.

مميزات فيات 500X بنسخة 2021

كان أبرز ما أجرته فيات من تحسينات على نسخة العام الجاري من طراز 500X بمنحه كشافات أمامية أكثر تطورا من طراز LED، بالإضافة لإطارات جديدة بقياس 19 بوصة.





مواصفات سيارة فيات 500X 2021

1- المحرك

وتتوفر كافة فئات طراز فيات 500X بمحرك موحد، هو محرك توربيني بسعة 1.3 لتر ذو 4 إسطوانات، ينتج قوة 177 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.





2- التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 7.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام ملاحي ووصلات USB لشحن الهواتف.





3- الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات وقدرات طراز فيات بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظاما للحفاظ على مسافة آمنة بين السيار وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ.

ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار وللتنبيه في حالة خروج السيارة عن المسار.

أسعار فيات 500X الجديدة

وتتوفر من طراز فيات 500X لعام 2021 أربعة فئات بتكلفة مختلفة للبيع بالأسواق: