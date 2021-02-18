أسعار سيارات 2021 في مصر.. تويوتا كورولا الأكثر إقبالا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد السوق المصرية توفر مجموعة متميزة من السيارات موديلات عام 2021 الجاري، من مختلف الماركات العالمية.

وجمع موقع eg.hatla2ee التكلفة الرسمية لعدد من أبرز الموديلات التي تشهد إقبالا كبيرا عن غيرها بالسوق المصرية، بنسختها لعام 2021.

ومنها طراز تويوتا كورولا، الذي يتوفر منه للبيع مجموعة كبيرة من الفئات، الافتتاحية منها هي فئة مانيوال أكتيف، تعمل بمحرك بسعة 1600 سي سي، تكلفتها 295 ألف جنيه، والفئة الأعلى منه هي فئة أوتوماتيك هاي لاين هايبرد 2021، تعمل بمحرك بسعة 1800 سي سي بتكلفة 616 ألف جنيه.







من ماركة كيا، كشف الموقع عن التكلفة لأحد أبرز موديلات الماركة الكورية الجنوبية بالسوق المصرية لعام 2021، هو طراز كيا "ريو"، وتتوفر منه الفئة الافتتاحية باسم أوتوماتيك LX بمحرك بسعة 1600 سي سي بتكلفة 284,900 ألف جنيه، وأعلى فئة منه في فئة أوتوماتيك هاي لاين بتكلفة 340 ألف جنيه.





من بعده، كشف الموقع عن تكلفة أبرز موديلات مرسيدس بالسوق المصرية، طراز A 180، الذي تتوفر منه فئتان الافتتاحية باسم A/T / PREMIUM 2021 تعمل بمحرك بسعة 1300 سي سي تربو، بتكلفة 625 ألف جنيه، وأعلى فئة هي فئة أوتوماتيك PROGRESSIVE 2021 تعمل بمحرك بسعة 1300 سي سي تربو بتكلفة 680 ألف جنيه.





من ماركة بي إم دبليو الألمانية، ضمت قائمة الموقع إحدى أبرز السيارات بالسوق المصرية، طراز بي إم دبليو 118 الذي تتوفر فئته الأحدث لعام 2021 باسم "سبورت شادو"، تعمل بمحرك بسعة 1500 سي سي تربو، بتكلفة 599 ألف جنيه.





اختتم الموقع القائمة بتكلفة أحد أبرز موديلات ماركة جييب بالسوق المصرية، هو طراز جيب رينيجيد، الذي تتوفر منه أربعة فئات، الافتتاحية باسم أوتوماتيك LONGITUDE 2021 تعمل بمحرك بسعة 1400 سي سي تربو، بتكلفة 415 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك ليمتيد 4WD بمحرك بسعة 1400 سي سي تربو بتكلفة 530 ألف جنيه.



