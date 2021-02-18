سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 18 فبراير 2021.. الارتفاع متواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ارتفاعه المتواصل لليوم الثالث، الخميس 18 فبراير 2021، في تعاملات السوق الموازية "السوداء".

وسجل سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء نحو 3330 ليرات للشراء، و3365 للبيع، مقارنة بـ 3310 ليرة للشراء و3350 ليرة للبيع، أمس الأربعاء.



واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير، للأسبوع الثاني على التوالي.

ومنذ نشوب الصراع المسلح في سوريا بدأت العملة المحلية رحلة من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، الذي يواصل الصعود في السوق السوداء "الموازية" وسط عجز من الحكومة عن السيطرة على الأوضاع.



وتعاني سوريا من أزمات اقتصادية حادة ونقص في المعروض من العملات الأجنبية، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين خلال السنوات الماضية.



ويتوقع خبراء أن تواصل العملات الأجنبية ارتفاعها المطرد في السوق الموازية بسوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.



أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو لدى السوق الموازية "السوداء" 4010 ليرات للشراء و4061 للبيع، مقارنة بنحو 4004 ليرة للشراء و4057 ليرة للبيع، أمس الأربعاء.



بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 4600 ليرة للشراء، و4659 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 4588 ليرة للشراء و4653 ليرة للبيع، أمس.



الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية 886 ليرة للشراء، و898 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 880 ليرة للشراء و894 ليرة للبيع، أمس.



بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي 904 ليرة للشراء، و916 للبيع، مقابل نحو 898 ليرة للشراء و912 للبيع، أمس الأربعاء.



أما سعر الدينار الكويتي فسجل 10987 ليرة للشراء، و11128 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 10936 ليرة للشراء و11094 ليرة للبيع، أمس.



خسائر ضخمة

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2020 الماضي، 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.



ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار سنوات عدة، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.



وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.