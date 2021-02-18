تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 18 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، لدى البنوك وشركات الصرافة.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

هبوط اليورو

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.94 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وهبط سعر الجنيه المصري، في السوق المصرفي، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" على أسعار اليورو في 23 بنكا، انخفض متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.81 جنيه للشراء و19 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.91 جنيه للشراء،19.06 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند 18.73 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

تراجع التضخم

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3 % على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبذلك ينزل التضخم عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي المصري، عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى 15.59 جنيه للشراء، و 15.69جنيه للبيع، مقابل 15.56 جنيه للشراء، و 15.66 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 4.155 جنيه للشراء، و 4.182 جنيه للبيع، مقابل 4.149 جنيه للشراء، و4.176 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلي نحو 4.243 جنيه للشراء، و4.271 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.237 جنيه للشراء، و 4.265 جنيه للبيع.

فيما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي نحو 51.48 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.42 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، أمس.