سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 18 فبراير 2021.. 5 جنيهات زيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، في التعاملات المبكرة الخميس، بعد تراجع أمس الأربعاء، داخل السوق السوداء.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السودان 365 جنيها مقابل 350 في تعاملات أمس الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.



فيما استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وقفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وبحسب بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء، فإن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في يناير/ كانون الثاني الماضي من 269% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعاني السودان واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.

أسعار اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو في البنوك 66.98 جنيه للشراء، 67.28 جنيه للبيع، مقابل 66.49 جنيه للشراء و66.82 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

بينما بلغ سعر العملة الأوروبية، في تعاملات السوق السوداء 410 جنيها مقابل 390 جنيها أمس.

وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني، إلى 77.12 جنيها للشراء، و77.98 جنيها للبيع، مقابل 76.38 جنيه للشراء و76.77 جنيه جنيه للبيع، أمس.

فيما سجل متوسط سعر العملة البريطانية، في السوق الموازية، إلى 470 جنيها مقابل 418 جنيها الأربعاء.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه السوداني، عند 14.66 جنيها للشراء و14.74 جنيه للبيع، دون تغيير عن أسعار الأربعاء.

فيما ارتفع متوسط سعر العملة السعودية في السوق السوداء إلى نحو 93 جنيها، مقابل 91 جنيها في تعاملات أمس الأربعاء.

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع؛ بينما صعد متوسط العملة الإماراتية، في السوق الموازية، إلى 95 جنيها مقابل 93 جنيها في تعاملات الأمس.

وصعد سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني، إلى 182.1 جنيه للشراء 183.2 جنيه للبيع، مقابل 181.63 جنيه للشراء و182.54 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

وبلغ سعر العملة الكويتية في السوق غير الرسمية 821 جنيهات، مقابل 810 جنيها.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن التشكيل الحكومي الجديد الذي ضم 26 حقيبة وزارية.

وشهد التشكيل استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة.