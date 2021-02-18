موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. النفط يحلق والرياض مقر للشركات العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

ارتفع النفط أكثر من 1% في تداولات الأربعاء، حيث كبح الطقس المتجمد في تكساس الإمدادات بكبرى الولايات الأمريكية المنتجة للخام.

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن 24 شركة عالمية أعلنت نقل مقارها إلى الرياض، في مؤشر على تحولها لعاصمة الشركات الأجنبية.

تأمل مديرة منظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا، بث روح جديدة في منظمة تعاني من الشلل.

قرر عملاق النفط البريطاني" بي بي"، منح موظفيه أسهم لأول مرة، لربطهم بنجاح الشركة في أن تكون "خضراء".

أظهرت النتائج المالية السنوية لمجموعة سامبا المالية السعودية، الأربعاء، ارتفاع صافي الربح بنسبة 5.34% إلى 4.204 مليار ريال خلال 2020.

تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا في أدوات الدين الأمريكية- بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

سيتم من خلال "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" تداول خام مربان عالميا، الذي يعد من أفضل أنواع النفط.

استأنفت مصر التصدير من ميناء العريش البحري بشمال سيناء، بعد نجاحها في إعادة تشغيله الشهر الماضي.

أكد محمد باركندو، أمين عام أوبك، أنه متفائل حيال تعافي الطلب على النفط في عام 2021 نتيجة الجائحة، لكنه حذر من استمرار الضبابية.

سجلت مبيعات العقارات (مبيعات ورهن عقاري) في إمارة أبوظبي، أزيد من 70 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو رقم يفوق موازنات دول.



لم تتغير الصدارة في قائمة مصدري النفط عالميا، مع احتفاظ السعودية بالمركز الأول كأول مزود للخام للأسواق حول العالم، بحسب بيانات رسمية.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، بداية تداولات الأربعاء، رغم انتعاش قوي لمبيعات التجزئة، ونمو قوي للإنتاج الصناعي.

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، هبوطها لليوم الثاني، وفقد الجرام عيار 21 نحو 6 جنيهات، لتبلغ خسارته نحو 14 جنيها في يومين.

