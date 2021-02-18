“بالفيديو والصور” افتتاح مطار عرعر الجديد بالحدود الشمالية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “صالح الجاسر” وزير النقل السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن افتتاح مطار عرعر الجديد اليوم الأربعاء برعاية أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير “فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز”.

وقال الجاسر عبر تويتر: “يمتد اعتزازنا اليوم بافتتاح #مطار_عرعر الجديد، برعاية سمو أمير منطقة #الحدود_الشمالية، والذي جاء تأكيدًا على حرص قيادتنا الرشيدة ودعمها لقطاع النقل، وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزائري المملكة، وانعكاس هذا على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي”.

وأكد الجاسر أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة مناطق المملكة بما فيها منطقة الحدود الشمالية، وتحرص على إنجاز كافة مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن “عرعر” هي مدينة حدودية سعودية تقع في منطقة الحدود الشمالية للمملكة، محاذية لمدينة النخيب الحدودية العراقية وتبعد عن الحدود الأردنية 390 كم، وتعتبر مدينة المركز الإداري والتجاري لمنطقة الحدود الشمالية، وتبعد عن مدينة الرياض 1100 كيلو متر تقريبًا.