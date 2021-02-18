إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.. وما علاقة “سار” بالقرار؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بداية من أبريل المقبل، على أن تحل شركة الخطوط الحديدية “سار” محلها في أي عقود أو إلتزامات تعاقدية تتعلق بها.

وأوضحت شركة الخطوط الحديدية “سار” أن سيتم دمج جميع شبكات الخطوط الحديدية الثلاث بين مدن المملكة تحت مظلتها، وأشار “بشار المالك” المدير التنفيذي لـ”سار” إلى أن الدمج سيعزز من إمكانات وقدرات الشركة وسيفتح آفاقاً رحبة للمستثمرين المحليين والأجانب، في عدة مجالات منها التصنيع والتشغيل والتنفيذ والبحث والتطوير وغيرها، ورفع نسبة المحتوى المحلي في هذه المشاريع بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.

وأبان المدير التنفيذي أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير الخدمات ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة العملاء لأجل تقديم خدمة موثوقة وآمنة، مشيرًا إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على ضمان التكامل السلس والحفاظ على استمرارية الأعمال وتطويرها لخدمات الركاب والشحن المشتركة في جميع أنحاء المملكة، لافتًا إلى أن جداول القطارات والعمليات ستبقى من دون تغيير خلال المستقبل القريب.

وعبّر وزير النقل “صالح الجاسر” عن سعادته بقرار الدمج الذي سيُساهم في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وخطوة مهمة إلى الأمام في مجال تخصيص بعض أعمال قطاع النقل، بما يسهم في رفع الكفاءة والمرونة ويعزز من فاعلية الخدمة.