هل نتذكر السيارات بأسماء حقيقية أم بحروف وأرقام؟ دراسة توضح

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أسماء السيارات قد تكون معقدة مع بعض العلامات ولأسباب تختلف من سوق إلى آخر.. وقد أشارت دراسة أخيرة من مركز Vanarama أن استخدام الأسماء الحقيقية للموديلات يساعد على تذكر الناس لها مقارنة بالحروف والأرقام.

الإحصائية شملت 500 شخص بريطاني و253 سيارة لـ 45 من أشهر علامات السيارات بالعالم.. والسؤال الأول والأهم في الإحصائية هو: ما مدى سهولة التعرف على السيارة في حالة قيادتها بجوارك.

الإجابة وفق الإحصائية البريطانية هي فورد فييستا لفئة السيارات الصغيرة وفولكس واجن جولف لفئة السيارات العائلية.. وبشكل عام، نتائج الإحصائية متفقة مع الافتراض المبدئي حول مقارنة الأسماء الحقيقية بالأرقام والحروف.

المثير للاهتمام هنا أنه حتى داخل العلامة الواحدة، يتذكر الناس السيارات بأسماء حقيقية أفضل من أسماء الحروف والأرقام.. على سبيل المثال، سيارات فيراري إنزو ولافيراري وكاليفورنيا كانت أوضح بكثير للمشاركين في الدراسة من موديلات 812 و488 وF8.

نذكر القراء أن الإحصائية تتبع آراء 500 فرد فقط داخل بريطانيا لذا لا يمكن تعميم نتائجها، ولكن لا يسعنا سوى الاعتراف بمنطقيتها.