كيا K8 2022 الجديدة كلياً تظهر على أرض الواقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت كيا عن سيارتها الجديدة كلياً K8 بديلة كادينزا، ها هي تظهر في أول صور على أرض الواقع.

تتمع كيا K8 بتصميم خارجي أجرأ وتقنيات أكثر تطوراً وداخلية أفخم، وتتميز السيارة بشبك أمامي “وجه النمر” بدون إطار، مع دمجه بشكل أنيق في المصد الأمامي لتمييز K8 عن جميع موديلات كيا الأخرى.

وحصلت السيارة على مصابيح خلفية LED ملتفة برشاقة حول جوانبها، كما أنها أول موديل إنتاجي يحصل على شعار كيا الجديد.

كيا لم تكشف داخلية K8 بعد ولم توضح مواصفاتها التقنية، وإن وعدت بأن توفر “جودة فاخرة عصرية وأداء ديناميكي”، وسنعلم المزيد عن السيارة في الأشهر القادمة.

الصور الحية:

الصور الرسمية:

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin