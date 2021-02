فورد F-150 رابتر 2021 تظهر في صور حية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد منذ أسابيع عن F-150 رابتر الجديدة، معلنة أنها ستحصل على قوتها من محرك V6 على أن يتوفر محرك V8 العام المقبل، في حين لن تبدأ المبيعات حتى الصيف المقبل بسعر يبدأ من حوالي 60,000 دولار (225,000 ريال) ما يعني أن الشركة لديها عدة أشهر للتأكد من أن كل شيء في أفضل حالاته قبل بدء توفيرها في الأسواق.

التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ F-150 رابتر 2021 جاهزة للإنتاج على الطُرق العامة، وتُظهر الصور حصولها على جنوط جديدة بتصميم مشابه للجنوط السوداء التي ظهرت في السيارة التي دشنتها الشركة، مع إطارات مقاس 35 بوصة وليس الإطارات العملاقة مقاس 37 بوصة.

تتميز السيارة التي تخضع للاختبار أيضاً بحزمة تصميم، ففي الواجهة الأمامية، تمتلك خطوط سوداء سميكة على غطاء المحرك، ومن الجانب أعلى العجلات الخلفية هُناك حروف رابتور كبيرة أسفلها تظهر حروف FB التي تُشير إلى فورد بيرفورمانس، والعلم الأمريكي، والرقم 03، والذي يُشير إلى أن هذا هو الجيل الثالث من البيك اب عالية الأداء.

وفي الختام، من المُحتمل أن تُشير هذه اللمسات التصميمية الجديدة إلى أن رابتر الجديدة ستُتاح بالعديد من خيارات التخصيص، والتي نأمل أن نعرف المزيد عنها في القريب العاجل.

