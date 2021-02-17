مقارنة رولزرويس جوست 2021 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات “صور+معلومات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أكثر من عقد من الكشف عنها للمرة الأولى في 2009، ها هي رولزرويس جوست 2021 الجديدة كلياً تصل إلى السوق السعودي لدى الوكيل الحصري محمد يوسف ناغي للسيارات، ونرى فيما يلي مقارنة بينها وبين الجيل السابق لنتعرف على الاختلافات بشكل أفضل.

التصميم الخارجي

حصل الجيل الجديد على إعادة تصميم شاملة، حيث تقول رولزرويس أن الأشياء الوحيدة التي لم تتغير هو شعار روح النشوي والمظلات الأيقونية المدمجة داخل الأبواب الخلفية، وبالنسبة للاختلافات البارزة، فقد حصلت المقدمة على غطاء محرك أقل بروزاً، كما تم الاستغناء عن الإطار الوسطي الكبير المحيط بالشبك الأمامي ليبدو أصغر رغم عدم تغير حجمه.

حصلت السيارة على مصابيح أمامية أنحف مقارنة بالجيل السابق، كما تم استخدام مصابيح ليد على هيئة خطوط نحيفة أسفل المصابيح الأمامية، بالإضافة إلى جنوط بتصميمات مختلفة ومصابيح خلفية أكبر مع سقف منساب للخلف بشكل أكثر سلاسة وبساطة، مع مصابيح خلفية حمراء، وهو ما يجعل جوست تبدو كنسخة مصغرة من رولز رويس فانتوم الرائدة.

التصميم الداخلي

في الداخل، حصل الجيل الجديد على زخارف جديدة من الخشب باللون الأسود غير اللامع بدلاً من الأخشاب البنية التقليدية الفاخرة المستخدمة في الجيل السابق، كما تم كتابة اسم جوست بالانجليزية على لوحة القيادة عبر عدد ضخم من لمبات LED المضيئة بشكل مستمر لمزيد من الفخامة المطلقة.

في حين أن أبرز ما يُميز جوست 2021 مقارنة بالجيل السابق هو الهندسة الصوتية المحسنة والعزل الصوتي الجيد للغاية بفضل استخدام 100 كجم من عوازل الصوت، مع ابتكار نغمات مهدئة خاصة يتم تشغيلها بمستوى صوت منخفض للغاية لتهدئة الركاب وإشعارهم بالطمأنينة.

المحرك والأداء

لم يتغير المحرك V12 سعة 6.75 لتر وبقوة 563 حصان وعزم 850 نيوتن.متر، إلا أن موقعه تغير، حيث أصبح موضوعاً خلف المحور الأمامي لتأمين توازن مثالي أثناء القيادة من دون تغيير مركز الثقل المنخفض للسيارة، إلى جانب دعم نظام دفع رباعي ونظام توجيه رباعي لأول مرة في رولز رويس جوست.

كما حصلت جوست الجديدة كلياً على هيكل ألومينيوم جديد بالكامل مختلف عن موديل 2020، والذي يهدف إلى تخفيف وزن المركبة، وتسهيل القيادة والمناورة بها، كما يساهم بالعزل الصوتي الداخلي، مع نسخة مطورة من نظام التعليق المتكيف الموجود في نسخة 2020 ليأتي متصلاً بعدة كاميرات تراقب نوع الطريق أمام السيدان فائقة الخامة كي تقدم أفضل وأكثر تجربة ركوب مريحة ممكنة.

وفي الختام، نصل إلى نقطة السعر، حيث تتوفر رولزرويس جوست 2021 في المملكة لدى الناغي بأسعار تبدأ من مليون و750 ألف ريال بدون الضريبة.