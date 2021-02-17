نصائح يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه السائقين أحياناً مواقف خطرة أثناء قيادتهم سياراتهم على الطرق، ويعد إنفجار أحد الإطارات من أبرز هذه المخاطر، خاصة إذا كانت السيارة تنطلق بسرعة كبيرة.

ولعدم دراية بعض السائقين بالتصرف الصحيح لمواجهة إنفجار الإطار، فإنه ينتج العديد من الحوادث جراء هذا الأمر، ويقع الضحايا على إثرها، لذا نقدم لكم اليوم نصائح هامة تمكنكم من مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، والسيطرة على السيارة، فقط اتبعوا الخطوات التالية.

– القبض على مقود السيارة بإحكام، حيث تبدأ السيارة بعد إنفجار الإطار في الخروج عن مسارها، لذلك يجب التمسك بمقود السيارة جيداً.

– ارفع قدمك عن دواسة البنزين، وذلك لتخفيف سرعة السيارة تدريجياً.

– عدم الضغط على دواسة الفرامل، أو استخدام فرامل اليد، حيث أن استخدام الفرامل في تلك الحالة يفقد السيارة توازنها، ويؤدي إلى إنقلابها.

– تشغيل إشارة الطوارئ أو الانتظار، وذلك لتنبيه السيارات التي تأتي من الخلف.

– توجيه السيارة بصورة تدريجية إلى الجانب الأيمن من الطريق، وذلك لإيقاف السيارة في مكان آمن.